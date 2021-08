Ecco la foto di un incredibile esplosione a raggi-X provenire da un buco nero

Sul sito ufficiale della NASA è appena apparsa questa foto di incredibile bellezza: possiamo ammirare l'effetto degli "echi di luce" di un buco nero, ovvero questi anelli concentrici emessi in raggi X provenienti da un mostro cosmico lontano quasi 7800 anni luce dalla Terra.

L'immagine è stata catturata utilizzando il Chandra X-ray Observatory della NASA (famoso per le sue foto uniche e bizzarre), unendo i dati con le rilevazioni fatte dallo Swift Gamma Ray Burst Explorer (SWIFT). L'origine di questi curiosi anelli concentrici è un buco nero situato nel sistema binario V404 Cygni, facente parte di quello che viene chiamato un microquasar.

Il buco nero sta attivamente attirando materiale da una stella compagna - con circa la metà della massa del Sole - creando un disco di accrescimento attorno all'oggetto invisibile. Questo materiale vorticoso, spinto a velocità folli, brilla in varie emissioni dello spettro elettromagnetico ma soprattutto nei raggi X.

Il 5 giugno 2015, SWIFT ha scoperto una singolare e potente emissione di raggi X (una vera e propria esplosione) provenire da V404 Cygni, generando quelli che nella foto vediamo come anelli ad alta energia, dando vita ad un effetto noto come "eco di luce". È stato possibile osservarli perché i raggi X provenienti dal buco nero - viaggiando verso la Terra - collidono con il materiale interstellare, come la polvere cosmica, lasciando delle "firme". In questa illustrazione grafica si può capire meglio come siano stati prodotti i cerchi di luce.

Gli anelli che vediamo nella foto in calce alla news possono dire molto: non solo ci raccontano parecchie cose sul comportamento dei buchi neri, ma ci danno un'idea anche del circondario cosmico che circonda questi mostri cosmici.

Ciò che non ci deve trarre in inganno è la "profondità" che nella foto non può essere espressa: sebbene i cerchi sembrino sullo stesso piano, in realtà sono smistati e spalmati lungo tutto il tratto di percorrenza che c'è tra la Terra e V404 Cygni. I cerchi più grandi sono quelli "più vicini" al nostro pianeta, mentre quelli più sottili sono i più lontani.

Diritti d'immagine: NASA/CXC/U.Wisc-Madison/S. Heinz et al./IR: Pan-STARRS.