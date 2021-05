La foto di un insetto su Marte? No, è il mitico Curiosity ripreso dallo Spazio!

Sul sito ufficiale della University Of Arizona è comparsa questa singolare foto del suolo marziano, che sembra ritrarre una specie di "insetto" mentre scala una regione montuosa. Ancora una volta però, la realtà è più affascinante della fantasia: ecco a voi il rover Curiosity ripreso dallo spazio.

La foto, che potete apprezzare in tutta la sua eccezionale o in calce a questa news o direttamente dal link ufficiale, è stata scattata ancora una volta da una delle sonde più performanti e utili mai inviate intorno al pianeta rosso: la Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Le funzioni e gli scopi di MRO sono molteplici: dal mappare il terreno marziano al fine di aiutare le future missioni nei loro atterraggi, fino a essere uno dei principali ripetitori di segnale per le comunicazioni che avvengono tra la Terra e Marte. Se volete saperne di più di come funziona la connessione NASA nello spazio, qui trovate una nostra news dedicata sul Deep Space Network.

Ma di recente MRO ci ha regalato una foto sorprendente, di uno dei rover "più vecchi" che attualmente circola su Marte. Come vi abbiamo riferito nel titolo, il protagonista della foto è nientepopodimeno che il rover Curiosity, mentre si accinge a scalare il "Monte Mercou", un affioramento montuoso del Cratere Gale (dove il rover è atterrato nel ormai lontano 6 agosto 2012).

Scattata il 18 aprile 2021, da un'altezza di 269.4 km, la foto presenta una risoluzione di 26 centimetri a pixel, ciò vuol dire che zoomando a sufficienza si possono scorgere anche i più piccoli dettagli del piccolo Curiosity, che dal momento del suo "ammartaggio" ha percorso ben 25km per completare e approfondire gli scopi della sua missione.

Questa immagine - che sembra ricordare vagamente un "insetto" su Marte - è stata possibile grazie al potente strumento ottico montato sulla sonda MRO, conosciuto come HiRISE. Non è la prima volta che tale strumento ci regala uno "scherzo ottico" (conosciuto come pareidolia), e infatti in passato vi abbiamo parlato anche delle foglie luminose sul pianeta rosso.