Foto del James Webb stupisce tutti per la bellezza, ma è in realtà una fetta di salame

Nonostante le foto del telescopio spaziale James Webb abbiano più volte fatto emozionare gli scienziati, questa volta hanno "trollato" diversi utenti. O per meglio dire, il famoso fisico francese Étienne Klein ha preso in giro numerosi utenti su Twitter condividendo una presunta immagine del JWST.

Klein, che attualmente è il direttore della Commissione francese per l'energia atomica (non l'ultimo arrivato insomma), ha affermato che la foto che troverete in calce alla notizia era una nuova immagine scattata dal telescopio e che mostrava Proxima Centauri. "Foto di Proxima Centauri, la stella più vicina al Sole, situata a 4,2 anni luce da noi. Scattata dal JWST", scrive il fisico.

In realtà l'immagine non proveniva da alcun osservatorio fuori la Terra, ma era una fetta di salame chorizo. Ovviamente il fisico sapeva benissimo cosa stava pubblicando, ma la mossa - a detta sua - è stato un tentativo di sfidare i preconcetti e i pregiudizi cognitivi delle persone. "Nessun oggetto appartenente ai salumi spagnoli esiste da nessuna parte tranne che sulla Terra", afferma Klein.

Il direttore della Commissione francese per l'energia atomica voleva mettere in guardia il suo pubblico dai pericoli dell'internet, dove molto spesso dilaga la disinformazione. Il fisico si è comunque scusato di questo suo tentativo di dare una lezione ai follower e nei giorni successivi ha pubblicato lo scatto della meravigliosa galassia Cartwheel (questa volta vero).