La foto del jet da 100 milioni schiantato nell'oceano che ha fatto il giro del mondo

Una foto sta facendo il giro del mondo: un jet da 100 milioni che si è schiantato nell'oceano. L'immagine è stata scattata proprio nel momento giusto (così come potrete osservare in calce alla notizia), ma questo incidente è grave specialmente per un motivo. E no, non stiamo parlando di una questione economica.

I funzionari governativi temono che il radar avanzato della Marina e la tecnologia stealth del jet privato possano finire nelle mani del governo cinese. Il motivo? L'aereo si è schiantato proprio nel Mar Cinese Meridionale. L'F-35C, un caccia stealth monomotore, è precipitato lunedì sulla portaerei USS Carl Vinson durante le sue operazioni di routine (a proposito, sapete che la Marina ha venduto due portaerei per 1 centesimo?).

"Il video e la foto condivisi all'interno dei Social Media sono stati ripresi proprio a bordo della USS Carl Vinson", ha dichiarato a Galileus Web il comandante Hayley Sims, ufficiale delle relazioni pubbliche della Settima flotta. Attualmente la Marina sta ufficialmente indagando sull'incidente.

Secondo quanto affermato dalla CNN, il jet stealth si trova attualmente sul fondo del Mar Cinese Meridionale e gli USA sta cercando di recuperarlo al più presto. Gli analisti, tuttavia, affermano che il lavoro sarà complicato perché la Cina, che secondo gli analisti supererà gli USA entro 10 anni, rivendica la maggior parte del mare circostante come suo territorio.

"Consigliamo di contribuire maggiormente alla pace e alla stabilità regionale, piuttosto che mostrare forza ad ogni angolo", ha dichiarato alla CNN il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian.