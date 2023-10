Questa in foto è una lumaca ridotta in zombie e comandata da un'altra creatura

Ecco a voi una storia che sembra uscita da un film dell'orrore. C'è un parassita, il Green-banded broodsac (Leucochloridium paradoxum), che ha la capacità di trasformare le lumache in veri e propri "zombie disco".

Questo parassita, diffuso in Europa, Nord America e Giappone, è noto per la sua abilità di prendere il controllo delle lumache ambra (Succinea) e farle "danzare" in modo irresistibile per gli uccelli. Ma come avviene questa trasformazione spettacolare? Tutto inizia quando una lumaca entra in contatto con le uova del parassita presenti nelle feci degli uccelli.

Una volta schiuse, le larve si spostano verso i tentacoli della lumaca, formando un sacco. Man mano che matura, questo sacco cresce, sostituendo l'occhio della lumaca, rendendola effettivamente cieca. Ma non finisce qui: il sacco diventa colorato e inizia a pulsare come in una discoteca, attirando l'attenzione degli uccelli.

Il vero colpo di genio di questo parassita è la sua capacità di controllare il cervello della lumaca, costringendola a spostarsi in aree ben illuminate ed esposte, dove risulta irresistibile per gli uccelli (nessuna novità, lo fa anche un fungo con le formiche). Una volta ingerito dall'uccello, il ciclo di vita del parassita continua, con la maturazione, l'accoppiamento e la deposizione delle uova nelle feci dell'uccello.

E la lumaca? Se ha fortuna, perderà solo il tentacolo, che potrà ricrescere, ma potrà anche essere nuovamente infettata. Sì ragazzi, The Last of Us è reale... ma per fortuna non per noi esseri umani.