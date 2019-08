Una foto della Luna scattata dall'equipaggio della Stazione Spaziale

L'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale ha catturato una meravigliosa foto della Luna piena, mentre il complesso in orbita volava a 434 chilometri sopra l'Oceano Pacifico meridionale al largo della costa del Sud America.

La Stazione Spaziale è una partnership internazionale delle agenzie spaziali di Stati Uniti, Russia, Europa, Giappone e Canada. Oltre alle fotografie del nostro bellissimo pianeta (e satellite), la ISS funziona come un laboratorio internazionale cooperativo, il cui lavoro beneficia tutta l'umanità.

La struttura, che viaggia a una velocità media di 27.600 chilometri all'ora e completa 15.5 orbite al giorno, aprirà le sue porte anche ai viaggi commerciali. Astronauti privati potranno visitare e rimanere sull'ISS, e si potranno svolgere attività di tipo commerciale private, tra cui attività di marketing, la ricerca sanitaria ed altro. Queste missioni private partiranno da 2020.

L'attuale equipaggio della Stazione Spaziale, tra cui Luca Parmitano (che sarà il primo Dj nello spazio), trascorrerà più di sei mesi in orbita conducendo circa 250 ricerche scientifiche in campi come la biologia, scienza della terra, ricerca umana, scienze fisiche e lo sviluppo tecnologico.

Tra una ricerca e l'altra, l'equipaggio trova sempre il tempo per scattare meravigliose foto del nostro pianeta. Questa volta, il soggetto della foto è stata la Luna, il nostro bel satellite essenziale per la maggior parte della vita sulla Terra.