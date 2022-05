Questa foto della NASA che cita Star Wars ti risvolterá la giornata

"Dust: it's coarse and rough and irritating - and it gets everywhere". Cosa?! Non vi dice niente questa frase? Allora proviamo con: "Non mi piace la sabbia. È granulosa, ruvida, irrita la pelle e si infila dappertutto". Ebbene si, è una delle citazioni di Anakin Skywalker.

Proprio questa frase, sui canali ufficiali d'Instagram della NASA, ha introdotto un post che esplica l'azione della polvere in una miriade di contesti naturali.

"Sospinta dal vento attraverso i continenti e gli oceani, la polvere fa molto di più che rendere i cieli velati, congestionare i polmoni e lasciare una pellicola sui parabrezza: può influenzare il tempo, accelerare lo scioglimento delle nevi e fertilizzare le piante sulla terraferma e nell'oceano. Le particelle del Nord Africa possono viaggiare per migliaia di miglia in tutto il mondo, innescando fioriture di fitoplancton, seminando nutrienti nelle foreste pluviali amazzoniche e ricoprendo alcune città americane con un velo di sabbia, assorbendo e disperdendo la luce solare".

EMIT, acronimo di Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, è il nome della missione che vede coinvolto l'omonimo strumento di imaging che utilizzerà una nuova tecnologia di spettroscopia ideato dalla NASA per rilevare le funzioni e le proprietà della polvere in base al colore di quest'ultima (anche la famosa polvere da pelle morta).

Nei commenti del post i fan della saga spaziale più amata di sempre non hanno tardato a sottolinare la "quote" e, in tutta risposta, la NASA ha risposto così:

"pew pew"

[Immagini di @nasa tramite Instagram]