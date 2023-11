No, questa foto non è stata ritoccata ed esiste davvero la 'lava blu'

La lava blu è un fenomeno naturale straordinario diventato famoso grazie alle incredibili fotografie scattate dal fotografo francese Olivier Grunewald. Le sue immagini, catturate al vulcano Kawah Ijen sull'isola di Java in Indonesia, mostrano quello che sembra essere fiumi di lava blu elettrico. No, non c'è nessun filtro.

A dispetto delle apparenze, non è la lava a produrre questa straordinaria luminosità blu, ma sono i gas solforici che, fuoriuscendo dalle numerose fumarole del vulcano a temperature fino a 600°C, entrano in contatto con l'aria ricca di ossigeno, innescando una reazione che li fa incendiare e bruciare con una fiamma blu neon.

Mentre bruciano, alcuni di questi gas si condensano in zolfo fuso che continua a bruciare di blu mentre scorre lungo il fianco della montagna. Al contrario, la vera lava del Kawah Ijen emerge con il colore rosso-arancio tipico degli altri vulcani. La particolare colorazione è causata da un fenomeno chiamato eccitazione elettronica: il calore intenso "eccita" gli elettroni all'interno degli atomi di zolfo, portandoli in uno stato instabile.

Gli elettroni ritornano quasi immediatamente al loro stato "rilassato", liberando l'energia in eccesso sotto forma di luce. Nel caso dello zolfo, questo si traduce in una luce di colore blu-violetto, che tinge le fiamme del Kawah Ijen. I locali si riferiscono a questo fenomeno come Api Biru, o "fuoco blu". Sebbene bruci continuamente, le sue fiamme sono difficili da distinguere alla luce del giorno; solo con il calare della notte lo spettacolo inizia a rivelarsi in tutto il suo splendore.

Il Kawah Ijen, con le sue insolitamente alte concentrazioni di depositi di zolfo e gas solforici, offre l'esempio più spettacolare e costante di questo fenomeno, rendendolo unico nel suo genere. Non solo lava: sapevate che esistono anche spiagge di colore blu?