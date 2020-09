Ecco le foto del nuovo 'WC spaziale' che sta per essere consegnato alla ISS

Così come sulla Terra, anche nello spazio vi è bisogno di una toilette adeguata. La ISS ne possiede già una molto avanzata capace di riciclare i liquidi trasformandoli in acqua potabile. Ora ne verrà consegnato uno nuovo più performante, che potrà essere usato per le missioni Artemis sulla Luna e su Marte.

Il nuovo sistema di servizi igienici è stato chiamato Universal Waste Management System (UWMS), ed è del 65% più piccolo e del 40% più leggero dei servizi igienici attualmente in uso sulla stazione spaziale potendo gestire equipaggi anche più numerosi. Il suo costo si aggira intorno ai 23 milioni di dollari. Se tutto andrà come previsto prenderà il lancio il 29 settembre 2020, mediante la capsula cargo Cygnus della Northrop Grumman, la quale verrà poi agganciata dall’ormai rinomato braccio motorizzato MSS (generalizzato Canadarm2). Se volete saperne di più sulla ISS, qui trovate il nostro speciale di approfondimento.

"La toilette è stata progettata per l'esplorazione spaziale e si basa sul precedente design della toilette per gli astronauti. Il grande obiettivo è stato cercare di ottimizzare il volume di massa e l'utilizzo di energia, che sono tutte componenti molto importanti per un veicolo in missione spaziale" ha riferito il responsabile del progetto Melissa McKinley durante una conferenza stampa.

Il design avanzato del WC spaziale include un imbuto e un sedile per l'urina, modificati per essere più accomodanti per i membri dell'equipaggio femminile. Dispone inoltre di un separatore a doppia ventola in titanio costruito mediante stampanti 3D che crea un forte flusso d'aria, aiutando a trascinare l'urina e i rifiuti degli astronauti nella toilette (visto che l’assenza di gravità non facilita le cose).

Per poter immaginare uno strumento simile, i progettisti lo hanno paragonato ai servizi igienici che possiamo trovare sui camper o sui bus per le lunghe tratte. Le dimensioni sono le stesse. Il nuovo WC verrà testato quindi per i prossimi tre anni così da esser migliorato e ritoccato per le future missioni sulla Luna e, in un futuro ancor più lontano, per le missioni marziane.