Ecco la foto dell'orso polare sull'icerberg che ha commosso il mondo

Nell'Artico, dove le acque gelide si confondono con l'orizzonte infinito, la foto di un giovane orso polare trova riposo su quello che resta di un iceberg alla deriva, un'immagine che tocca le corde più profonde dell'animo umano e che ha fatto il giro del mondo.

Qui potrete osservare la commovente immagine.

Catturata dall'obiettivo di Nima Sarikhani, un fotografo amatoriale britannico, durante un'esplorazione nell'arcipelago norvegese di Svalbard, a poche centinaia di miglia dal Polo Nord, questa scena ha conquistato il cuore del pubblico, guadagnandosi il titolo di Immagine dell'Anno, scelta dal popolo nel concorso del Wildlife Photographer of the Year.

Dopo giorni di ricerca tra la nebbia fitta, la nave di Sarikhani devia la rotta tra i ghiacci marini, dove l'equipaggio scorge due orsi, uno più giovane e l'altro anziano. Nel cuore della notte, il più giovane si adagia su un frammento di ghiaccio, scavandosi un giaciglio prima di abbandonarsi al sonno. Questa fotografia, oltre a smuovere emozioni incontenibili, lancia un messaggio potente sulla fragilità del nostro pianeta, sottolineando l'urgenza di affrontare il riscaldamento globale e la perdita degli habitat naturali.

Douglas Gurr, direttore del Museo di Storia Naturale di Londra, sottolinea come l'immagine evidenzi il legame inscindibile tra gli animali e il loro ambiente, ricordandoci le conseguenze devastanti dei cambiamenti climatici. Con circa 26.000 orsi polari rimasti allo stato selvaggio, la loro sopravvivenza pende da un filo a causa dello scioglimento dei ghiacci marini.

Sarikhani, con la sua opera, vuole non solo denunciare ma anche ispirare alla speranza: c'è ancora tempo per rimediare agli errori commessi. L'immagine vincitrice, assieme ad altre quattro opere meritevoli di menzione, sarà esposta sia online che nella mostra del Wildlife Photographer of the Year al Museo di Storia Naturale fino al 30 giugno.