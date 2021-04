Ecco una foto di Perseverance e Ingenuity, ma chi l'ha scattata? È stato 'Sherlock Holmes'

Alcuni potrebbero pensare: "con questa foto la NASA ha commesso un passo falso! Ecco la prova degli omini verdi!", ma in realtà i marziani non hanno molto tempo per scattare foto ai nostri rover su Marte. La spiegazione è molto più semplice, e anche più affascinante di un banale complotto.

Come abbiamo riportato di recente, il piccolo elicottero Ingenuity si è distaccato definitivamente dal rover Perseverance, e adesso sopravvive alle notti marziane con le sue sole forze, ricaricando la sua batteria di giorno grazie ai pannelli solari di cui è dotato e consumando l'energia necessaria per mantenersi al caldo durante il gelido buio marziano.

Ora che i "veicoli" sono separati l'uno dall'altro, la NASA ha pensato bene di poter scattare finalmente una foto che racchiuda entrambi, in modo da suggellare un momento che sicuramente rimarrà nella storia: Ingenuity potrebbe aprire un nuovo capitolo per l'esplorazione di pianeti extraterrestri, dal momento che sarà (se riuscirà nella sua missione) il primo velivolo a solcare cieli alieni; Perseverance, dal canto suo, si appresta a studiare un terreno che milioni di anni fa era un letto di un fiume e potrebbe fare scoperte sensazionali sulla "vita" passata di Marte.

Ma come abbiamo già preambolato nel titolo della news, chi avrà scattato mai questa foto? Non è un segreto molto difficile da scoprire, dal momento che anche il rover Curiosity ci ha abituato a selfie panoramici a prima vista impossibili.

L'immagine è stata catturata il 6 aprile 2021, durante il 46° SOL dopo l'ammartaggio, utilizzando la fotocamera "WATSON" (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering), che fa parte dello strumento "SHERLOC" (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals), situato all'estremità del braccio robotico del rover. Un simpatico omaggio ai grandi personaggi dei libri di Arthur Conan Doyle da parte degli ingegneri del JPL.

Il selfie di Perseverance con Ingenuity è una fusione di ben 62 immagini differenti scattate in diversi momenti della giornata e da diverse angolazioni. Questo spiega sia perché le ombre dei due robot non coincidano perfettamente, e sia perché non è possibile vedere il braccio su cui è montata la camera del rover.

Il piccolo "non-inganno" della NASA è stato spiegato molte volte e qui troviamo un video esplicativo molto breve che mostra come il "mosaico" sia responsabile dell'esclusione del braccio estensibile dei rover della NASA.

Godiamoci dunque questo spettacolare selfie di ultima generazione, che trovate in massima risoluzione proprio qui sotto.