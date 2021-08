L'incredibile foto di un pitone che sta divorando un coccodrillo interno

I pitoni sono un genere di serpenti non velenosi che uccidono per stritolamento. Alcuni esponenti di questo genere possono diventare giganteschi e, attualmente, il pitone reticolato (Malayopython reticulatus) raggiunge una lunghezza media di 6 metri, ma può anche superare i 7 metri. Caratteristica che lo rende il serpente più grande del mondo.

Com'è possibile immaginare, creature così grandi hanno bisogno di pasti altrettanto voluminosi. A differenza dei mammiferi, i pitoni hanno una mandibola inferiore divisa in due parti che si muove indipendentemente l'una dall'altra; non sono quindi collegati da un osso nella parte anteriore. Ciò permette loro di ingoiare prede davvero gigantesche.



Negli anni sono tante le prede che sono diventate il pasto di questi serpenti. In calce alla notizia, infatti, potrete osservare i pasti più incredibili mai fotografati di questi pitoni: