Le tue foto potranno salvare le farfalle dall'estinzione: ecco in che modo

Sulla Terra ci sono ben 230.000 specie di farfalle e falene. Ne conosciamo davvero tantissime, tutte incredibili, che sono grandi da 1 a 30 centimetri di diametro e vivono in media 2 settimane. Purtroppo, però, conosciamo appena lo stato dell'1% di queste creature, ma il vostro aiuto potrebbe dare una mano ai ricercatori. Oggi vogliamo parlarvene.

Quello che sappiamo è che la maggior parte di farfalle e falene sono a rischio (a proposito, le farfalle mantengono i loro ricordi di bruchi?). Secondo gli studi le popolazioni di farfalle si sono dimezzate negli ultimi 10 anni. Mentre in 20 anni, la popolazione della Monarca Occidentale è diminuita del 98%. Inoltre questi insetti non sono monitorati (vi avevamo già raccontato, infatti, che le farfalle monarca orientali rischiano di scomparire per sempre).

Ed è qui che entrate in gioco voi e Friend of the Earth. Friend of the Earth è un'iniziativa dell'Organizzazione mondiale della sostenibilità che ha lanciato un censimento globale delle farfalle nell'ambito di una strategia per fermare il declino e aumentare la consapevolezza su queste creature. L'obiettivo finale è salvarli dall'estinzione. Cosa dovrete fare voi? Mandare le foto delle farfalle ai ricercatori.

Il modo è semplice:

Non dovrete far altro che inviare la foto della creatura che incontrerete dalla vostri parti - senza spaventarla o disturbarla - su WhatsApp (a questo numero +39 351 2522520), insieme alle coordinate della vostra posizione;

Successivamente Friend of the Earth vi farà conoscere il nome della specie e le informazioni verranno archiviate su una mappa interattiva. Ogni mese l'organizzazione premierà colui che avrà inviato il maggior numero di fotografie. Insomma, con un semplice sforzo potrete aiutare queste incredibili creature e gli esperti.