Foto private pubblicate durante la riparazione di un iPhone: Apple risarcisce 21enne

Apple è stata costretta a pagare un risarcimento record ai danni di una 21enne che è stata vittima di uno spiacevole incidente nel 2016. La ragazza aveva inviato il suo iPhone in assistenza per una riparazione, ma i tecnici avevano caricato su Facebook alcune foto e video privati presenti nel suo rullino fotografico.

L'incidente è avvenuto cinque anni fa in una struttura gestita da Apple Pegatron in California. La studentessa universitaria si era rivolta al customer care dopo che il suo iPhone aveva smesso di funzionare, ma mentre questo era in assistenza i tecnici hanno diffuso 10 foto e video intimi che la ritraevano anche senza vestiti.

Apple ha accettato il pagamento di un risarcimento milionario, il cui importo esatto non è stato indicato. Nel rapporto pubblicato dal Telegraph si legge però che gli avvocati avevano chiesto 5 milioni di Dollari durante le negoziazioni, ed hanno minacciato di citare in giudizio Apple per violazione della privacy e per i "danni emotivi" causati alla ragazza.

Le parti alla fine hanno trovato un accordo ed in una dichiarazione rilasciata al Telegraph, Apple ha affermato che prende "estremamente sul serio la privacy dei clienti" ed ha studiato a fondo "la grave violazione" avvenuta ai danni della ragazza. La società spiega anche di aver intrapreso "azioni immediate" ed ha "rafforzato i protocollo dei nostri fornitori".