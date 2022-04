Ecco le foto reali degli auricolari OnePlus Nord Buds: i primi dettagli tecnici

Lo scorso febbraio vi abbiamo segnalato le prime indiscrezioni e i primi render degli auricolari della gamma OnePlus Nord pensati per la fascia medio-bassa. Ebbene, ci sono importanti aggiornamenti che finalmente escono dalla sfera dei rumor di mercato. Eccovi foto reali e specifiche degli auricolari OnePlus Nord Buds.

Grazie ai colleghi di MySmartPrice siamo venuti a conoscenza della apparizione delle certificazioni ufficiali depositate presso la Federal Communications Commission statunitense. Da esse riprendiamo, in particolare, le prime fotografie reali delle cuffiette visibili in calce alla notizia assieme alla custodia e al cavo di ricarica: come potete ben vedere, i primi render presenti anche in copertina e pubblicati da OnLeaks avevano quasi azzeccato interamente il form factor sia delle buds, dotate di stelo corto, largo e piatto, sia della custodia.

Venendo alle specifiche tecniche, al momento si sa solo che ci sarà una batteria da 41 mAh all’interno di ciascun auricolare e una cella da 480 mAh all’interno della custodia di ricarica. L’estetica, invece, per ora vede confermata solamente una variante nera; tuttavia, non va escluso il lancio di una versione bianca.

Il prezzo? Purtroppo mancano ancora indiscrezioni relativamente attendibili al riguardo. Ciononostante, se dovessimo trarre una possibile conclusione alla luce della storia della gamma Nord e degli altri auricolari OnePlus disponibili sul mercato, riteniamo probabile la vendita dei OnePlus Nord Buds a meno di 100 Euro per distinguersi nella fascia medio-bassa e dagli auricolari OnePlus Buds Z2. Consigliamo, però, di prendere questo dato con le pinze.

Tra l’altro, la gamma Nord sembra essere destinata ad ampliarsi anche con lo smartwatch Nord in fase di sviluppo.