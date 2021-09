Questa foto ritrae un paesaggio marziano o terrestre? La risposta vi stupirà

Molte volte ci siamo ritrovati ad avere a che fare con scherzi della natura come paesaggi surreali, pareidolie od illusioni ottiche, e spesso è difficile dare fin da subito una risposta corretta per ciò che vediamo. La foto di oggi ritrae un paesaggio singolare: secondo voi è Marte o la Terra?

L'immagine che trovate in calce alla notizia è stata condivisa da uno dei centri osservativi della NASA (il link ufficiale lo trovate qui) proprio con l'intenzione di spingere i più curiosi e più attenti di voi ad indovinare cosa effettivamente si sta osservando. Provate a pensarci un attimo e poi trovate la risposta nella galleria a fine pagina (ma mi raccomando, non barate!)

Sebbene i colori possano tradire le sensazioni umane e far pensare che si tratti di Marte, in realtà si ha a che fare con una foto satellitare terrestre, più precisamente della Giordania Meridionale. Si tratta di una di quelle zone che più spesso viene confusa con il Pianeta Rosso, a causa della presenza di dune di sabbia rossastre e rocce sedimentarie sparse: ecco a voi il Wadi Rum, una valle scavata nel corso di milioni di anni dallo scorrere di un fiume, situata a circa 60 km a est di Aqaba.

Penate che è talmente simile a Marte che persino Ridley Scott ne ha approfittato per girare molte scene del suo "The Martian"! Scott ha ritenuto che lo scenario fosse una così buona approssimazione di Marte che ha apportato solo poche modifiche durante l'editing della pellicola.

Secondo le parole del regista stesso, egli si è limitato ad aggiungere una polvere rossa di sfondo a molti scatti e occasionalmente alcune nuvole generate al computer, oltre alle tempeste di polvere per un effetto più drammatico (e che rappresentano una delle poche "forzatura" e licenza cinematografica che il regista ha voluto nel suo film, ritenuto più che attendibile dal punto di vista scientifico).

Un po' scherzosamente si potrebbe dire che il paesaggio che vedete in foto è di tipo sia terrestre, sia marziano. Una particolarità unica che non troverete in nessun altra parte del mondo. Nella seconda foto qui sotto potete inoltre osservare come le didascalie mostrino dove sono state girate la maggior parte delle scene ("Filming Location").