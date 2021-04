Ecco una foto che farà la storia: Perseverance come non l'abbiamo mai visto

I rover su Marte posseggono diverse telecamere e sono in grado di scattarsi dei selfie quasi a 360°. L'immagine che vedete in questa news però, presenta qualcosa di straordinario: un punto di vista che prima d'ora non era mai stato possibile ottenere, ed è tutto merito di Ingenuity.

Il piccolo drone-elicottero è arrivato su Marte stivato nel ventre del rover Perseverance il 18 febbraio scorso e da allora ha iniziato a macinare record uno dopo l'altro, spingendo l'esplorazione spaziale (e in questo caso, quella marziana) a livelli che prima d'ora avevamo solo segnato.

Ingenuity è il primo velivolo mai giunto su un pianeta alieno e, dopo il suo primissimo volo storico, ha eseguito altre due performance, spingendosi sempre più lontano e in manovre aeree sempre più complesse. Qui il video dello spettacolare terzo volo.

Proprio durante il test eseguito lo scorso 25 aprile, grazie alla camera ad alta risoluzione incorporata nella sezione inferiore del drone, è stato possibile acquisire un'immagine a circa 5 metri di quota dal suolo, riprendendo una vasta zona di territorio marziano. Grazie alla focale corta e al leggero effetto fish-eye della camera, nell'immagine si vede in lontananza anche il rover Perseverance.

È la prima volta in assoluto - nella storia dell'esplorazione spaziale - che un rover è stato fotografato da un altro veicolo, permettendo di vederlo nella sua interezza da un punto di vista esterno. Nonostante sia piccolo, rumoroso e rilegato a pochi pixel, Perseverance è lì, bello e performante come ci avevano promesso.

Le continue conquiste di Ingenuity ci dimostrano che lo scopo principale del piccolo elicottero è già stato raggiunto, ovvero dimostrare che la tecnologia con cui è stato concepito e costruito è valida, aprendo la strada per i futuri "figli di Ingenuity" che verranno. Manca almeno un altro volo per completare il target minimo di test che la NASA ha prefissato per il drone, ma è molto probabile che l'agenzia spaziale si spinga anche oltre.

Nel frattempo, Perseverance ha appena prodotto dell'ossigeno convertendo la CO2 di Marte.