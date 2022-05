La prima foto di Sagittarius A* è più emozionante di quella di M87

Finalmente e dopo anni, gli astronomi hanno scrutato il centro della nostra galassia, la Via Lattea. L'immagine storica di Sagittarius A* è stata svelata grazie all'Event Horizon Telescope (EHT). Una cosa simile è già accaduta nel 2019, ma l'impresa recentemente compiuta è, per certi versi, una pietra miliare ancora più notevole.

"Vorrei poterti dire che la seconda volta è buona quanto la prima per la creazione di immagini di buchi neri. Ma non sarebbe vero perché in realtà è meglio", ha dichiarato Feryal Özel, responsabile della modellazione EHT e professore di astronomia e astrofisica dell'Università dell'Arizona. Poiché abbiamo osservato per una seconda volta il buco nero, le capacità del telescopio "non sono state una coincidenza".

Nonostante anni di ricerca, questo tempo non è bastato per preparare completamente il team all'impatto emotivo della scoperta. "È piuttosto sorprendente quello che siamo stati in grado di fare, riunendo persone con molte competenze diverse", ha dichiarato Katherine Bouman, assistente professore di informatica e scienze matematiche al California Institute of Technology, durante una conferenza stampa.

Sgr A* era considerato un obiettivo più difficile da rivelare rispetto al buco nero nel cuore di M87 per un semplice motivo: Sagittarius ha una massa di 4,3 milioni di soli, con un ambiente più dinamico rispetto all'M87 da 6,5 ​​miliardi di masse solari. "Non avevamo paura dell'incertezza e di tutte le informazioni mancanti. Abbiamo escogitato dei modi per affrontarla", ha aggiunto infine Bouman. "E per questo, sono davvero, davvero felice, e sono così onorato di poter lavorare con le persone qui. È una cosa super emozionante. Voglio dire, cosa c'è di più bello che vedere il buco nero nel centro della nostra Via Lattea?".