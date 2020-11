Questa foto ha scatenato il putiferio in Indonesia: ecco il perché

Una foto è diventata virale sui social dell'Indonesia e nel resto del mondo a causa di "un'invasione di campo" da parte degli esseri umani nel Parco Nazionale di Komodo, un'area naturale protetta indonesiana (che copre un'area totale di 1817 chilometri quadrati) al fine di proteggere il varano di Komodo.

In questo luogo, infatti, si vuole costruire un'attrazione in stile "Jurassic Park" che dovrebbe essere pronta per il 2021. Perché la foto ha innescato il dibattito? Durante il fine settimana un'immagine di un drago di Komodov di fronte un camion sull'isola di Rinca è stata ampiamente diffusa su Twitter e Instagram.

L'immagine virale ha suscitato domande sull'impatto sulla conservazione dei famosi draghi, le lucertole più grandi del mondo. I funzionari del sito hanno affermato che nessun drago era stato danneggiato e la loro sicurezza era fondamentale. L'obiettivo dei lavori è quello di rendere la vicina isola di Rinca, che ospita la seconda più grande popolazione di draghi di Komodo, un luogo per il turismo di massa.

L'immagine è stata condivisa anche dal collettivo di attivisti "Save Komodo Now", che ha scritto: "Questa è la prima volta che i Draghi di Komodo sentono il rombo dei motori e l'odore di fumo. Quale sarà l'impatto futuro di questi progetti? A qualcuno interessa ancora conservazione?" Greg Afioma, un membro della coalizione, ha dichiarato alla BBC che "questo tipo di sviluppo massiccio disturba l'interazione degli animali. Cambierà il loro habitat".

"Nessun drago di Komodo diventerà vittima", ha dichiarato Wiratno, Direttore generale per la conservazione della natura e gli ecosistemi presso il Ministero dell'Ambiente e delle Foreste indonesiano. Una squadra del ministero, secondo quanto affermato, sarebbe andata sull'isola per garantire che i protocolli di sicurezza fossero seguiti per proteggere i draghi.

Recentemente gli esperti hanno studiato il genoma di queste incredibili storie ecco, inoltre, l'incredibile storia di tre piccoli draghi di Komodo nati da un solo genitore.