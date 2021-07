Foto scattata dagli astronauti Apollo viene restaurata: eccola in tutta la sua bellezza

Gli astronauti Apollo, quando sbarcarono sulla Luna alla fine degli anni '60, scattarono diverse foto per testimoniare l'incredibile evento. Arrivati sulla superficie del nostro satellite gli astronauti rimasero abbagliati da quel "puntino" blu che chiamiamo casa, la Terra.

Durante il primo viaggio con equipaggio intorno alla Luna, avvenuto esattamente durante la vigilia di Natale del 1968, Bill Anders della missione Apollo 8 scattò la foto più famosa del nostro pianeta. Tutto questo mentre la navicella spaziale in cui si trovava aveva l'obbiettivo di girare per quattro volte sul lato oscuro della Luna.

Stiamo parlando della fotografia chiamata "Sorgere della Terra" ("Earthrise" in inglese) e testimonia il nostro pianeta che si erge "sopra" l'arido territorio lunare. Ovviamente l'attrezzatura fotografica dell'era Apollo non rendeva abbastanza giustizia a questi luoghi. Così Toby Ord, ricercatore senior in filosofia presso l'Università di Oxford nel Regno Unito, ha deciso di restaurare le immagini dandogli "nuova vita".

Grazie al suo progetto, chiamato Earth Restored (qui potrete visitare il suo sito web), sta "aggiornando" tutte le immagini scattate. Ord ha deciso di fare un lavoro di pulizia, regolando il bilanciamento del bianco e i punti neri, nonché della polvere e dei graffi sull'obiettivo della fotocamera, il tutto preservando l'aspetto e la sensazione delle foto originali catturate su pellicola.

In calce alla notizia potrete osservare un "prima" e "dopo" riguardo le immagini in questione. Godetevele.