Se questa foto fosse stata scattata realmente da Hubble, saremmo già morti

Sul web è possibile trovare davvero di tutto. All'interno dei social network ci sono molte community di appassionati di ogni cosa, dalla cucina all'astronomia. Certe volte, però, non è raro trovare delle grandi rappresentazioni artistiche dei pianeti della nostra galassia o sistema solare con qualche imprecisione scientifica.

Ad esempio, una foto diventata virale mostra una spettacolare aurora che si è verificata su Saturno, il gigante gassoso del nostro sistema. "Cosa c'è di male?" direte voi e la risposta non tarderà ad arrivare: la descrizione. Quest'ultima, infatti, afferma che l'immagine sia stata scattata dal telescopio spaziale Hubble. Se così fosse stato, la vita sulla Terra non sarebbe più esistita.

L'immagine è effettivamente stata rilasciata dalla NASA, ma non è stata catturata da Hubble. Lo strumento spaziale orbita a 547 chilometri sopra le nostre teste ed è impiegato dall'agenzia spaziale per osservare le galassie a miliardi di anni luce da noi.

Se questa immagine (che troverete in calce alla notizia) fosse stata scattata dal telescopio, quest'ultimo doveva trovarsi oltre l'orbita di Saturno... e conseguentemente anche la Terra si sarebbe trovata in una posizione non proprio ottimale: su un'orbita oltre il gigante gassoso. In realtà l'immagine della NASA è un concept art che mostra l'aurora in bilico sul polo sud di Saturno e (fortunatamente!) Hubble non c'entra nulla.