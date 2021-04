Questa foto è stata scattata da Ingenuity, il piccolo elicottero su Marte

Il rover Perseverance non è solo su Marte: a fargli compagnia c'è anche il Mars Helicopter Ingenuity, il primo elicottero che volerà su un altro mondo oltre la Terra. Con un peso di 1,8 chilogrammi, il piccolo veicolo spaziale ha scattato la sua prima fotografia a colori sabato 3 aprile.

L'agenzia spaziale americana ha rilasciato la foto il 5 aprile, ed è possibile osservare il pavimento del cratere Jezero, il luogo in cui è atterrato Perseverance, e una porzione delle due ruote del rover. Se tutto andrà secondo i piani, Ingenuity decollerà domenica 11 aprile, conducendo il primo volo nei cieli di un altro mondo. Un momento storico.

Il piccolo elicottero effettuerà 5 voli sul Pianeta Rosso e, se tutto dovesse andare come previsto, si aprirà una nuova era per un nuovo tipo di esplorazione. In poche parole, infatti, le future missioni per Marte potrebbero comunemente includere elicotteri. Ingenuity non ha con sé strumenti scientifici, solo - per adesso - un piccola fotocamera.

Perseverance, dal canto suo, cercherà di osservare il volo dell'elicottero utilizzando il suo sistema di telecamere MastCam-Z. C'è anche una piccola possibilità di riuscire a registrare l'audio di Ingenuity utilizzando i suoi due microfoni di bordo, ma i funzionari di missione - da questo punto di vista - non garantiscono nulla.

Insomma, non ci resta che aspettare l'inizio dell'impresa, che avverrà tra pochissimi giorni.