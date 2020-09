Le foto della scoperta di ossa di mammut ben conservate: sembrano morti ieri

Nel sito del nuovo aeroporto di Città del Messico continuano a comparire ossa di mammut incredibilmente ben conservate. Non solo: più di 100 mammut, cammelli, cavalli, bisonti, pesci, uccelli, antilopi e roditori sono già stati recuperati, secondo quanto affermato dal capitano dell'esercito Jesus Cantoral, a capo della squadra di scavo.

Da quando sono state fatte le prime scoperte nell'ottobre dello scorso, le scoperte sono state davvero numerose: sono stati trovati resti in 194 punti del sito. Si ritiene che la maggior parte di questi animali abbia vagato per la Terra tra 10.000 e 25.000 anni fa. Attualmente sul sito c'è una squadra addetta all'estrazione dei resti animali, mentre gli operai stanno continuando a costruire incessantemente l'aeroporto.

Gli esperti ritengono che i mammut siano stati attratti nell'area dal cibo e dall'acqua forniti da un lago che esisteva in epoca preistorica. In inverno, però, la zona del lago è diventata fangosa, intrappolando i mammiferi giganti che morirono di fame. "Il luogo aveva molte risorse naturali, sufficienti per far sopravvivere questi individui per molto tempo e per molte generazioni", secondo l'archeologo Araceli Yanez.

Non è la prima volta che in Messico vengono scoperti resti del genere. Negli anni '70, i lavoratori che costruivano la metropolitana di Città del Messico trovarono uno scheletro di mammut. La stessa cosa è successa nel 2012, quando i lavoratori stavano costruendo un impianto di trattamento delle acque reflue fuori dalla capitale.

Le scoperte effettuate vicino alla zona dell'aeroporto non sono finite: alcuni resti mostravano segni che gli animali erano stati cacciati, portando gli esperti a concludere che all'epoca scoprirono "la prima trappola per mammut del mondo". In attesa delle prossime scoperte nel sito (e nella capitale ricca di resti) non ci resta che goderci le incredibili foto che troverete in calce alla notizia.