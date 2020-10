Ecco la foto del serpente che sbrana le interiora delle sue prede ancora in vita

Il mondo e la natura sono un posto brutale, più volte ne abbiamo avuto la prova. Vige la legge del più forte e prede e predatori spesso si scontrano in battaglie senza esclusioni di colpi. Il serpente studiato in una recente ricerca ha messo in evidenza come il suo modo di cacciare sia oltre modo “spietato”.

I serpenti sono soliti inghiottire direttamente le prede, consumandoli pian piano nel loro apparato digerente e riducendoli fino ai più semplici elementi nutritivi. Alcuni esemplari secernono anche del veleno, che può uccidere le prede in pochissimi secondi. Sembra, dunque, che i serpenti siano molto “onorevoli” durante la loro caccia, concedendo una morte rapida ai mal capitati di turno; ma non questo esemplare, capace di “efferatezze” degne del miglior Jack Lo Squartatore.

Lo studio, pubblicato sul magazine ufficiale della Australian Herpetological Society, ha preso in esame il comportamento e il modus operandi del cosiddetto “Serpente Kukri” (nome ufficiale “Oligodon Fasciolatus”), un rettile con denti incredibilmente affilati – da cui il nome dei pugnali omonimi – capaci di sventrare una preda in pochi morsi.

È stato notato come il "Kukri" abbia più volte preso di mira una specie di rospo e, invece di fagocitarlo e mettere fine alla sua vita, ha puntato all’addome del povero rospo, letteralmente aprendone uno squarcio e mangiandone le interiora. Alcuni esemplari, per di più – stando a quanto detto stesso dagli studiosi – mostravano ancora segni di vita mentre il serpente si cibava.

Il coautore dello studio Winai Suthanthangjai ha commentato uno scontro al quale ha assistito direttamente tra l’Oligodon F. e un "Rospo asiatico dalle Spine Nere", durato all’incirca ben tre ore: “Un serpente kukri sega la sua preda usando i denti come un coltello da bistecca, creano un taglio avanti e indietro finché non riesce a mettere la testa dentro e mangiare gli organi”.



"I rospi non hanno gli stessi sentimenti e non possono percepire il dolore nello stesso modo in cui facciamo noi umani", dice Henrik Bringsøe, un erpetologo che vive e lavora a Køge, in Danimarca. "Ma comunque, deve essere il modo più orribile di morire".

Come mai però il serpente si comporta in questo modo? Sempre grazie alla risposta di Winai e soci, sappiamo che l’Oligodon non agisce diversamente da altri serpenti: anche lui preferisce inghiottire interamente le proprie prede, ma fa eccezione quando si tratta di questi determinati rospi. Gli anuri che vivono nelle stesse zone del "Serpente Kukri", conosciuti come Duttaphrynus melanostictus, nascondo nella zona della gola e della bocca un potente agente tossico, capace di mettere fuori combattimento anche il più forte dei predatori. La natura e l’adattabilità dei serpenti ha fatto si che essi apprendessero questa particolarità con il corso del tempo (e con l’esperienza), cambiando il loro modo di attaccare: bypassare le zone potenzialmente nocive per mantenere intatte le prelibatezze tanto agognate dai rettili squamato, ovvero le uova.

