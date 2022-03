Una foto spettacolare che vi lascerà senza fiato: Giove e le sue lune in una danza cosmica

Quando parliamo di foto spaziali è difficile rimanere impassibili, qualsiasi sia il soggetto in questione. Ma, per qualche ragione, quando si osservano foto di Giove o Saturno in molti non riescono a trattenere la pelle d'oca per l'emozione: ecco a voi, dunque, una nuova foto di Giove e alcune sue lune.

Autrice di questo spettacolare scatto è la sonda Juno, che già da diversi anni ormai ci sta deliziando con immagini a dir poco sconvolgenti, mostrandoci quanto possa essere vasto, silenzioso e maestoso il nostro Sistema Solare.

Protagonisti della scena sono stavolta il Signore di tutti i pianeti e alcune sue due lune, in particolare Io ed Europa (le più grandi fra le 79 circa conosciute possedute da Giove). Potete apprezzare lo scatto in calce a questa news.

Io è quella più a sinistra nella foto, ed è anche conosciuta come il corpo celeste vulcanicamente più attivo di tutto il Sistema Solare. È una delle lune di più alto interesse scientifico per le prossime missioni spaziali, soprattutto dopo aver scoperto che Io emette speciali onde radio. Il suo diametro si assesta sui 3.643 chilometri circa, un valore non molto diverso da quello di sua sorella Europa.

Europa (leggermente più a destra tra le due in foto) è invece un satellite che gli scienziati osservano con grande interesse, in quanto potrebbe rivelarsi una potenziale "culla della vita aliena": si pensa, infatti - grazie alla presenza di oceani sotterranei e vulcani sottomarini - che ci siano le condizioni ideali per favorire lo sviluppo di forme di vita microbiche. Per il 2024 sarebbe prevista anche la missione Europa Clipper per studiare il satellite gioviano.

Lo scatto è stato acquisito dalla sonda Juno lo scorso 22 gennaio 2022, e proprio ieri è stata pubblicata ufficialmente sul portale della NASA. Al momento in cui è stata scattata questa immagine, Juno si trovava a circa 61.000 chilometri dalle cime delle nubi di Giove, descrivendo una poesia cosmica quasi surreale.