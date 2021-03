Questa foto spettacolare ritrae due eventi atmosferici rarissimi: ecco quali

Sul nostro pianeta vi sono moltissimi fenomeni naturali di incredibile bellezza, ma alcuni sono più sfuggevoli di altri, e riuscirne a immortalare uno in fotografia può dimostrarsi una vera impresa. Questa foto scattata durante un temporale hawaiano ne ha ripresi due con un colpo!

L'immagine in realtà non è recentissima: è stata scattata nel 2017 dalle telecamere esterne dell'Osservatorio Gemini North - situato sul vulcano hawaiano Mauna Kea - durante un forte temporale. Tuttavia, è stata resa pubblica il 24 febbraio 2021 dal NOIRLab, uno dei più importanti centri statunitensi di ricerca per l'astronomia ottica ed infrarossa, nominandola come "immagine della settimana".

La sua spettacolarità non è solo definita dal bel paesaggio stellato godibile dalla cima del vulcano, ma in particolar modo da quel "surreale" getto di luce che si può notare sulla destra del fotogramma: nella nube si intravede un'intensa luce, provocata da un normale lampo di condizione temporalesca, sovrastato prima da un getto blu intenso e poi da una miriade di filamenti rossastri, che si sperdono nell'atmosfera. Questi ultimi sono due eventi rarissimi che si verificano sul nostro pianeta (ma anche su Giove potremmo aver catturato qualche prova della loro esistenza), e sono chiamati rispettivamente "Getti Blu" e "Spettri Rossi".

La loro origine è ancora oggetto di molte ricerche, ma per adesso si sa che sono frutto della stessa matrice (ovvero un evento elettrostatico di una certa intensità), che si formano ad altissime quote e che il loro colore cambia a seconda della densità dei gas e delle componenti che attraversano: bruciano principalmente l'azoto ma, più si scende di quota e più la pressione atmosferica aumenta a causa della gravità, modificando la concentrazione del gas. Questo fa sì che il colore sia sempre più intenso, passando dal rosso, al viola e infine al bianco/blu.

I "Getti Blu" si manifestano solitamente tra i 20 e i 50 km sopra un temporale, ma il loro bagliore non dura più di qualche decimo di secondo, il che li rende incredibilmente difficili da osservare a occhio nudo.

Gli "Spettri rossi", di cui vi abbiamo parlato anche in passato, son ancor più rari: appaiono oltre i 70 km di quota e si diramano in ambo le direzione (lanciando le loro propaggini sia verso l'alto, sia verso il basso); il tutto non dura più di qualche millesimo di secondo, rendendo impossibile l'osservazione naturale e molto difficoltosa la cattura mediante strumenti fotografici.

I portavoce del portale NOIRLab hanno anche pubblicato una versione ingrandibile della foto, che potete consultare qui, accompagnata da una breve dichiarazione: "L'immagine sembra così ultraterrena che costringe quasi a pensare sia solo un effetto speciale". Ma è tutto vero, e sappiamo quanto la Natura spesso sia capace di regalarci spettacoli incredibili.