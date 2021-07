Ecco una delle foto più spettacolari mai scattate dal Telescopio Hubble

Al momento il Telescopio spaziale Hubble non se la passa benissimo: da diverse settimane è in una "modalità d'emergenza" a causa di un errore critico avvenuto nel computer di bordo. Nonostante questo però, la NASA ha rilasciato di recente un'immagine spettacolare, ritraente moltissime galassie.

Risolvere i problemi riguardo al "payload computer" del Telescopio spaziale Hubble non è facile, e anzi si è dimostrato uno dei problemi più gravi mai affrontati dalla NASA da almeno un decennio. Il computer incriminato è quello che gestisce l'intero flusso di comunicazioni e di dati e si spera con gli opportuni backup possano ripristinare l'uso dell'osservatorio (il termine "payload" significa "carico utile" ma ciò non deve trarvi in inganno: in informatica assume il significato più generico di "trasporto dati").

Mentre il "telescopio con gli occhiali" Hubble si trova in questa situazione complicata, la NASA non si ferma nell'elaborare la grande quantità di dati già arrivata sulla Terra, ricostruendo e mostrando al mondo alcune delle immagini spaziali più belle fin ad oggi mai realizzate. È la candidata di oggi rientra a buon diritto in tale categoria.

La foto può essere ammirata in tutta la sua bellezza in calce a questa news, e ritrae una coppia di galassie: quella a sinistra è del tipo "lenticolare", ed è chiamata 2MASX J03193743+413758 (facilissimo da ricordare, no?). Il corpo galattico sulla destra invece si chiama UGC 2665. Entrambe fanno parte dell'Ammasso di Perseo e si trovano a 350 milioni di anni luce dalla Terra.

Questo ammasso è ad oggi uno dei luoghi cosmici più densi in assoluto di galassie e nebulose, e infatti - aguzzando la vista - si può facilmente notare che molti di quei puntini luminosi non sono semplici stelle, ma vere è proprie galassie. Quanti mondi e quante meraviglie si possono nascondere in questa infinità abissale?

Speriamo dunque che la NASA riesca a riparare in fretta e con successo il buon vecchio Hubble, altrimenti immagini "nuove" come questa mancheranno per un po', almeno fin a quando il James Webb Telescope non sarà operativo e in orbita.

Qualora voleste godere della massima qualità possibile, trovate a questo link la foto a grandezza originale.