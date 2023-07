La foto della splendida nebulosa a flusso integrato

Lungo la Via Lattea, la luce combinata di stelle che viaggiano a velocità impressionanti, riflette in queste nubi di polvere cosmica, liberate a circa 300 anni luce sopra il piano della nostra galassia.

Queste nubi, conosciute anche come nebulose a flusso integrato, presentano dei cirri galattici polverosi molto deboli e solitamente, possono essere trovati in latitudini galattiche alte. Tuttavia, è possibile rintracciare queste particolari nubi anche in vaste regioni del cielo, tra i poli galattici sud e nord.

La debole luminescenza di queste nebulose è data, oltre che dal riflesso della luce delle stelle, anche dai granelli di polvere interstellare. Questi sono in grado di convertire i raggi ultravioletti invisibili in luce rossa visibile. A causa di ciò, infatti, è possibile osservare nello scatto, una fioca colorazione rossastra.

Questa immagine profonda e ad ampio campo, ha permesso di catturare tutte quelle galassie lontane sullo sfondo e le stelle vicine della Via Lattea. Un'esplorazione stupefacente del complesso di cirri galattici deboli, che prende il nome di Mandel Wilson 9, che si estende per oltre tre gradi attraverso i cieli del pianeta Terra e che raggiunge la costellazione meridionale di Apus.

Spettacoli mozzafiato regalati direttamente dal nostro Universo, le cui nebulose sembrano essere delle vere e proprie opere d'arte espresse sul freddo vuoto del cosmo. In attesa di altre preziose immagini, non possiamo far altro che ammirare questi splendidi fenomeni di cui, ancora, poco sappiamo.