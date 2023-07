La foto delle splendide colonne di gas interstellari, alla luce dei raggi X

L'Osservatorio a raggi X Chandra, in orbita della NASA, ha osservato attraverso e dentro queste colonne di gas interstellari, scoprendo che in M16, questi non emettono molti raggi X. Tuttavia, nella foto è possibile osservare delle sorgenti più piccole ma molto luminose.

I punti luminosi in primo piano, sono visibili grazie a delle combinazioni di esposizioni di vari telescopi come, per esempio, il Chandra (a raggi X), l'XMM, il JWST (infrarossi), lo Spitzer, l'Hubble e il VLT. Tuttavia, pare siano proprio dei corpi celesti a produrre questi luminosissimi chiarori nella foto.

Di quali stelle si tratta, però, rimane ancora un mistero oltre che a un argomento di ricerca. Si ipotizza che alcuni punti luminosi possano essere delle stelle di recente formazione, di piccola massa e calde, mentre altre pare siano molto più vecchie, la cui massa risulta essere ampia e calde. A tal proposito, sai qual è la stella più calda dell'Universo?

I raggi X, lo dimostrano; questi caldi corpi celesti pare siano sparsi intorno alla cornice, abitando la nebulosa Aquila ed emanando una luminosità eccezionale. In attesa di scoprire quali siano le stelle che donano un aspetto ancor più bello ad una nebulosa già di per sé mozzafiato, non possiamo far altro che lasciarci stupire e meravigliare da queste fotografie che derivano direttamente dal cosmo.

È proprio grazie a questi scatti se oggi abbiamo la possibilità di comprendere i fenomeni che si manifestano nello Spazio e di osservare le meravigliose opere d'arte create dall'Universo.