Le foto dello stand ASUS ROG al Computex 2019 di Taipei

Continua il nostro coverage direttamente dal Computex di Taipei, la fiera in corso nella capitale del Taiwan in cui i produttori di hardware per PC e componenti hanno svelato le proprie offerte per l'anno in corso. Tra i più attivi figura sicuramente ASUS, che ha svelato tra gli altri il nuovo ZenBook Pro.

Alla fiera ha preso parte anche il ramo della compagnia dedicato ai videogiocatori, ASUS ROG, che ha mostrato Strix XG17, il monitor da gaming portatile da 240 Hz che nello stand è stato mostrato all'opera con una Nintendo Switch e che a giudicare dalle reazioni sembra aver fatto colpo sui gamer.

Lo stand di ROG è stato tra quelli che ha colpito di più, complice anche l'offerta di prodotti (inclusi laptop per il gaming e PC) presente all'interno della struttura che evidentemente ha attirato l'attenzione di molti.

Il nostro caporedattore, Alessio Ferraiuolo, ha avuto modo di visitarlo di persona e ci ha mandato una raccolta fotografica, che trovate come sempre in calce, che ci mostra molti dei dispositivi di cui vi abbiamo parlato su queste pagine nelle scorse ore.

Fateci sapere tramite i commenti quali dei prodotti targati ASUS presentati al Computex ha attirato maggiormente la vostra attenzione e se avete intenzione di acquistarlo.