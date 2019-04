Le foto della Stazione Spaziale: la Sicilia e il Mediterraneo visti dallo Spazio

La NASA ha pubblicato una carrellata di bellissime foto della Terra vista dallo Spazio, tutte scattate dalla Stazione Spaziale Internazionale. In uno degli scatti pubblicati si vede la Sicilia campeggiare sul resto del Mediterraneo.

Molti degli scatti sono opera dell'astronauta Ricky Arnold. Una bellissima testimonianza della magnificenza del Pianeta in cui viviamo. In particolare è davvero notevole la quantità di colori che arricchiscono la Terra, a seconda dell'area di volta in volta inquadrata dallo Spazio.

C'è il Madagascar con la sua terra rossa, purtroppo una conseguenza della progressiva erosione della Foresta pluviale. Il verde invece è il colore che avvolge le paludi delle Everglades (Florida), ma anche il Parco nazionale del Monte Raiinier. Poi il ghiaccio della Russia, spezzato solo dal passaggio del fiume Dnieper.

E quindi anche un po' di Italia, nello scatto che trovate in calce la Sicilia svetta sul resto del Mediterraneo, assieme alla punta dello stivale dell'Italia meridionale e alla Grecia.

Leggi anche del viaggio del cargo Cygnus di nuova generazione verso la ISS, può trasportare anche esperimenti come le gabbie con roditori vivi. La Stazione spaziale non se la sta passando molto bene ultimamente, gli astronauti stanno fronteggiando un problema inedito: quello dei funghi e dei batteri, della cui pericolosità abbiamo parlato qua.