La foto di una stella marina diventa virale per le sue 'forme'. Ma non è quello che sembra

Le stelle marine Mediaster aequalis sono famose per il loro vivido colore tra il rosso/arancione e la simmetria delle loro cinque braccia. Un individuo particolare della specie però è diventato famoso per altro su internet: a causa del suo "fondoschiena".

Un utente twitter, ha recentemente fotografato e successivamente pubblicato un'immagine della stella marina mentre l'animale si trovava aggrappato a una roccia, in un'esposizione all'Aquarium of the Pacific a Long Beach, in California.

La foto, pubblicata il 30 giugno, ha raggiunto un numero incredibile di persone (170 mila retweet, 600 mila "mi piace" e oltre 4.000 commenti). Parecchi utenti hanno paragonato la stella marina a Patrick Stella, il personaggio dell'omonimo cartone SpongeBob SquarePants. Tuttavia, gli esperti sono intervenuti sulla questione, sottolineando che non è esattamente quello che sembra.

Anche se sono spesso paragonate ai pesci, le stelle marine sono echinodermi, il gruppo che comprende anche cetrioli di mare, dollari di sabbia e ricci di mare. Le Mediaster aequalis, così come tutte le stelle marine, hanno la loro parte terminale dell'apparato digerente al centro.

Quello che si può ammirare nella foto sono i muscoli contratti delle braccia della stella marina mentre afferra la roccia, afferma Nate Jaros, dell'Aquarium of the Pacific, a USA Today. Dato che il corpo della stella marina è allineato verticalmente, la gravità fa sì che le strutture interne della creatura si "accartoccino" creando queste forme, ha infine spiegato Jaros.