Una foto che farà la storia: riuscite a vedere il rover Perseverance? Aguzzate la vista!

Il drone Ingenuity ha compiuto un altro, importante passo verso la gloria eterna, portando a compimento il suo undicesimo volo nei cieli di Marte. Oltre ai nuovi record raggiunti, il piccolo elicottero ha scattato una foto del rover Perseverance da una distanza davvero considerevole.

Nella foto che trovate in calce alla news vi assicuriamo che è presente anche il rover Perseverance. Riuscite a vederlo? Probabilmente non sarà un'impresa facile(colpa anche della qualità della foto originale), ecco perché trovate sempre nella galleria in fondo alla news un ritaglio zoomato per svelare la posizione del rover più stupefacente di sempre.

Volete provare a cercarlo con i vostri occhi, con qualche piccolo suggerimento? Allora prendete come punto di riferimento l'ombra del drone in basso, al centro dell'immagine. Da lì, proseguite verticalmente con lo sguardo. Vicino alla parte superiore dell'immagine e appena a destra del centro c'è un qualcosa che sembra una piccola roccia isolata... è il nostro amato Perseverance! Ecco come appare un rover su Marte da circa 500 metri di distanza e da un'altezza di 12 metri.

L'elicottero Ingenuity della NASA ha completato il suo 11° volo il sul Pianeta Rosso il 4 agosto, scattando diverse fotografie durante il suo viaggio. La zona del Cratere Jezero è sotto attenta mappatura del piccolo velivolo, che viene mandato in avanscoperta per scoprire passaggi sicuri e interessanti (dal punto di vista scientifico) per il suo compagno Perseverance.



Una dimostrazione di forza notevole, che ha permesso ad Ingenuity di passare da semplice "strumento dimostrativo" a vero e proprio "strumento scientifico operativo"

Ingenuity continua a fare faville e a deliziarci con foto fantastiche, ma di recente il rover Perseverance ha registrato un piccolo fallimento durante uno dei procedimenti chiave della sua missione.



Qualora non riuscite a vedere l'immagine in modo adeguato, nella fonte qui sotto trovate le immagini in formato originale.