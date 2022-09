Questa foto strappalacrime di una scimmia potrebbe avere un retroscena orribile

Questa foto di un bonobo (una specie di scimmia) e una mangusta è tanto inaspettata quanto bella ma ci mostra quanto possa essere incredibile la natura. L'opera è stata scattata da Christian Ziegler nel campo di LuiKotale, vicino al Parco Nazionale di Salonga nella Repubblica Democratica del Congo, ma nasconde un retroscena molto particolare.

Ziegler stava rincorrendo un gruppo di bonobi con l'intenzione di fotografarli, quando improvvisamente ha osservato un membro della specie che teneva teneramente un cucciolo di mangusta "che ha accarezzato per più di un'ora."

Tuttavia, una così bella immagine potrebbe avere un altro significato se si conoscono molto bene i meccanismi naturali: "I bonobo sono onnivori e mangiano principalmente frutta, ma occasionalmente cacciano anche", hanno affermato degli scienziati dopo aver visto la foto. "Il cucciolo di mangusta - alla fine rilasciato illeso - potrebbe essere stato preso quando sua madre è stata uccisa."

I bonobo si nutrono anche di carne: la loro pietanza preferita di carne è quella della Weyn, una piccola antilope della foresta, ma non disdegnano neanche la carne di mangusta. È vero che le scimmie molto spesso sono premurose nei confronti delle altre specie, come la commovente storia del gorilla Koko e del suo amico gatto, ma altre volte attaccano gli umani e uccidono i cuccioli di cani per vendicarsi di un'aggressione subita.

Insomma, non sappiamo con certezza quale sia il retroscena della foto, ma ci auguriamo che sia il migliore possibile con un'immagine tanto simbolica.