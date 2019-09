La foto ufficiale del telecomando della OnePlus TV

Pete Lau ha mostrato una foto ufficiale del telecomando della OnePlus TV, la trovate in calce. Nel frattempo rivediamo tutto quello che sappiamo sulla prima TV dell'acclamato produttore cinese.

In rete sono già trapelati alcune specifiche tecniche sul televisore, ma siccome non sono ancora stati ufficializzati, ci sembra più saggio affidarci esclusivamente sulle dichiarazioni del CEO di OnePlus Pete Lau. Sappiamo che la OnePlus TV non sarà un televisore OLED, perché secondo Lau la tecnologia costa eccessivamente rispetto ai reali vantaggi che offre ai consumatori.

Nonostante questo, Lau ha parlato di un televisore di fascia premium, in grado di competere ad armi pari con i prodotti degli altri brand blasonati. La scelta è quindi caduta sulla tecnologia QLED.

Il televisore arriverà in India durante questo mese. Lau ha detto che l'azienda vuole assolutamente portare la OnePlus TV anche in America, in Europa e ovviamente in Cina, ma che ci vorrà un po' di tempo perché stanno ancora perfezionando gli accordi con i fornitori di contenuti locali.

Ma passiamo al telecomando, vera novità mostrata in queste ore sempre da Pete Lau su Twitter. Siccome OnePlus TV si baserà su Android TV, nel telecomando troviamo gli stessi comandi che ci si aspetta su un qualsiasi device Android, incluso un tasto dedicato a Google Assistant. La periferica si ricarica attraverso una porta USB-C, e sopra a a sei comandi fisici troviamo anche quello che sembra un pad touch, che servirà per navigare trai menù e forse anche per gestire altre funzioni attraverso le gesture o altre scorciatoie.

Ormai non manca che vedere il televisore, ma chi sa, prima del gran debutto potremmo ricevere anche altre informazioni sulla OnePlus TV: Pete Lau in questi giorni sembra davvero senza freni.