Questa foto dell'uragano Ian dalla Stazione Spaziale lascia senza fiato

Negli ultimi giorni sta facendo notizia oltreoceano l'uragano Ian, che ha portato tanta devastazione e paura nelle zone in cui si è abbattuto. Mentre sulla superficie la forza della natura si scatena, dall'alto lo scenario è altrettanto maestoso, così come ci mostrano questi scatti dalla Stazione Spaziale Internazionale.

La NASA ha inquadrato il turbinio di venti e correnti per ben 15 minuti dall'orbita terrestre, mostrando a tutti l'imponenza di un tale evento. L'uragano Ian dal canto suo ha fatto molto discutere, poiché è diventato più potente - dalla categoria 3 alla categoria 4 - mentre si è avvicinato alla costa della Florida nelle ultime ore.

Oltre 2,5 milioni di persone sono senza elettricità in tutto il paese a partire da giovedì mattina, sebbene da quel momento in poi il ciclone sia stato declassato a "tempesta tropicale", con una velocità del vento più mite di 104 chilometri all'ora. L'allerta è tutt'altro che cessata, perché Ian è ancora attivo e pronto a scatenarsi sulla terraferma dovremmo temere questi eventi in futuro per l'Europa?).

L'ultimo avviso dell'NHC (ovvero il National Hurricane Center) di giovedì mattina avverte che "sono previsti venti da uragano attraverso la costa della Carolina del Sud a partire dall'inizio di venerdì". Biden ha perfino affermato che "l'Uragano Ian potrebbe essere il più letale nella storia della Florida", mentre per Elon Musk Starlink può facilmente resistere all'evento.