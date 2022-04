La foto che vedete potrebbe essere la prima supernova intergalattica mai avvistata

Nello spazio si può trovare davvero di tutto, da pianeti solitari a buchi neri giganti supermassicci, eppure è noto che lo spazio intergalattico - la porzione di universo che separa le varie galassie - sia sostanzialmente vuoto (o quasi). Questo studio recente, invece, potrebbe aver scoperto qualcosa di unico.

Quando parliamo di supernove ci riferiamo a eventi incredibilmente intensi che si verificano quando una stella abbastanza massiccia decide di collassare su se stessa, alla fine della propria esistenza. L'energia che si genera da questi fenomeni è spaventosa, tanto che si è calcolato che la potenza di supernova emessa in circa un mese di tempo equivale all'energia emessa dal Sole nel corso della sua intera esistenza.

Tuttavia, di supernove ne abbiamo conosciute molte, eppure quella di questo studio potrebbe essere particolare, in quanto si tratterebbe della prima supernova intergalattica, cioè non facente parte di nessun ammasso o galassia, o nebulosa. Una supernova solitaria situata in una regione remota e al limite del vuoto cosmico: lo spazio intergalattico.

La stella che potrebbe averla generata è una stella canaglia, situata non molto lontano dalla Grande Nube di Magellano. I ricercatori hanno rilevato un misterioso segnale in onde radio, piuttosto simile ad un'onda energetica di propagazione di forma sferica. Il segnale è stato etichettato con il nome di J0624–6948.

L'astronomo Miroslav Filipovic, dell'Università di Sydney, in Australia ha dichiarato: "Quando abbiamo scoperto questo oggetto radio quasi perfettamente circolare, abbiamo pensato che fosse un ORC", (qui trovate la nostra news sui misteriosi ORC), "Ma dopo le nostre ulteriori osservazioni, è diventato chiaro che è molto più probabile che questo oggetto sia qualcos'altro".

Se lo studio pubblicato sul mensile della Royal Astronomical Society verrà confermato, J0624–6948 sarebbe la prima testimonianza di supernova intergalattica mai identificata. Secondo i calcoli, il suo diametro è di circa 155 anni luce, e dovrebbe essere esplosa non più di 7100 anni fa.

Crediti di immagine: M.Filipovic et al., MNRAS, 2022.