Molti in questa foto vedono un uomo: tu cosa vedi? L'illusione ottica diventata virale

Questa illusione ottica ha sbalordito e lasciato senza parole migliaia - se non centinaia di migliaia - di persone sul web, con questa immagine diventata virale che sembra mostrare una figura che cammina nel bosco o un barboncino nero che corre beatamente in mezzo alla foresta. Cosa si sta osservando in realtà?

La foto, che potrete osservare come sempre al meglio in calce alla notizia (qui sotto), è stata scattata in un luogo sconosciuto ed è stata ampiamente diffusa dagli utenti di Facebook in tutto il mondo; si sono create due "fazioni": molti credevano che l'immagine mostrasse una piccola figura che si dirigeva nel bosco con indosso uno zaino, altri - la maggior parte di loro - credevano che ci fosse un cane.

Chi ha ragione? Chi pensava si trattasse di un cane, perché il soggetto della foto è un barboncino. Come spesso capita in questo caso, nell'immagine ci sono stati centinaia di commenti. Alcuni hanno notato fin da subito il cane - non vedendo minimamente l'uomo -, altri insistevano sul fatto che fosse solo un uomo e altri ancora si sono dovuti ricredere.

Voi, invece cosa avete visto nell'immagine? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti! A proposito di illusioni: riuscite a capire quale animale si nasconde in questa figura? Mentre, osservando questa immagine quale creatura vedete: un'anatra o un coniglio?