Questa foto è vera o è stata 'scattata' dall'IA? Il dubbio di un concorso fotografico

Vi ricordate quando, lo scorso anno, l'IA di MidJourney ha vinto un concorso fotografico con un'immagine interamente realizzata in digitale? Dopo quello scandalo, gli organizzatori delle manifestazioni fotografiche hanno iniziato a prestare particolare attenzione per evitare che l'IA vincesse altri premi. Alcuni, però, sembrano essere stati fin troppo zelanti.

Stando a quanto riporta il Guardian, infatti, la giuria di un concorso fotografico di Syndey avrebbe deciso di non ammettere una fotografia perfettamente legittima, scattata dall'appassionata di fotografia Suzi Dougherty con il suo iPhone. La fotografia, che potete vedere in calce a questa notizia, ritrae il figlio della donna, Caspar, insieme a due manichini durante un'esposizione targata Gucci.

La giuria del concorso, il Charing Cross Photo australiano, ha deciso di rigettare la fotografia sottoposta da Dougherty, spiegando che alcuni giudici hanno sospettato che fosse stata realizzata dall'IA. Per la cronaca, altri quattro giudici del medesimo concorso dicono di aver approvato la foto e di averla molto apprezzata, considerandola per un premio.

Dougherty sembra aver preso con filosofia la sua esclusione dal concorso, spiegando che "ero emozionatissima all'idea di essere stata considerata. Nel momento della foto, mio figlio indossava un cardigan dello stesso colore dell'ambiente circostante, quindi si è messo in posa e l'ho fotografato. Il risultato ci piaceva molto, così l'abbiamo stampato e l'abbiamo inviato".

Il commento della Charing Cross Photo, invece, è di ben altro tenore: "non possiamo sapere per certo se la foto sia stata scattata dall'IA o meno, ma sulla base del nostro sospetto non possiamo permettere la sua ammissione al concorso". Le parole degli organizzatori della manifestazione, comunque, scoperchiano il vaso di Pandora dei contenuti generati dall'IA in campo fotografico: considerato che l'IA è in grado di riprodurre risultati davvero realistici e del tutto simili a quelli di un fotografo umano, com'è possibile riconoscere una foto reale da una artificiale?