La foto virale della nave che fluttua è vera: vi spieghiamo com'è possibile

Sì, avete visto bene: nella foto presente in copertina c'è una nave che fluttua in aria. Molti tra di voi potrebbero pensare che si tratti di un falso, di un'immagine realizzata con l'ausilio di programmi come Photoshop o simili. Tuttavia, in realtà è tutto vero: vi spieghiamo com'è possibile.

Ebbene, stando anche a quanto riportato dal New York Times e dalla BBC, il 52enne David Morris stava tranquillamente passeggiando lungo la costa della cittadina di Falmouth (Cornovaglia, sud-ovest dell'Inghilterra), quando ha notato con i propri occhi questo "strano fenomeno". Morris è rimasto incredulo, tanto da aver scattato la foto per vedere se era proprio così (e lo era). Una volta pubblicata su Facebook, l'immagine ha fatto il giro del mondo, diventando rapidamente virale in pochi giorni sui social media.

Non sono in pochi a chiedersi come sia possibile tutto ciò, ma in realtà la spiegazione è più semplice di quanto si possa pensare. Infatti, si tratta di un'illusione ottica, o meglio di un miraggio superiore. In parole povere, una serie di fattori, tra cui un'inversione di temperatura all'altezza degli occhi di Morris, hanno comportato l'illusione che la nave stesse fluttuando. Questo si può verificare per via della rifrazione dei raggi, che passano da un mezzo di trasmissione freddo a uno più caldo.

Insomma, non si è trattato di certo di "magia" o immagini ricreate con Photoshop, ma "semplicemente" di un fenomeno ottico.