Niente fotocamera da 200 MP per OPPO Find X6 e OnePlus 11: leaker ne è certo

Dopo aver visto i primo dettagli di OPPO Find X6 e X6 Pro, è oggi un nuovo leak a darci alcune informazioni aggiuntive sui due smartphone flagship di OPPO per il 2023. Nello specifico, un noto leaker ha pubblicato sul web dei dettagli sulle fotocamere di OPPO Find X6 e X6 Pro.

Le informazioni arrivano dal tipster cinese Digital Chat Station, che le ha riportate sul social network cinese Weibo. Per iniziare, pare che entrambi gli smartphone avranno una fotocamera posteriore con tre lenti diverse, che saranno con ogni probabilità un sensore principale, un ultra-grandangolo e una lente macro o uno zoom ottico.

Partendo da Find X6, il modello "base" della Find X6 Series, lo smartphone dovrebbe avere due lenti da 50 MP ancora sconosciute come suo sensore principale e ultra-grandangolo, insieme a un teleobiettivo da 32 MP. Sfortunatamente, Digital Chat Station non ha spiegato quali saranno, più nello specifico, gli obiettivi utilizzati da OPPO. Inoltre, non è ancora chiaro se OPPO implementerà la NPU MariSilicon X anche su Find X6, dopo che questa è comparsa su OPPO Find X5.

Passando poi a OPPO Find X6 Pro, pare che il device avrà tre fotocamera da 50 MP ciascuna, che, come nel caso del Find X6 "vanilla", saranno una lente principale, una grandangolare e un teleobiettivo. Niente sensore da 200 MP, dunque: ciò potrebbe far restare OPPO un passo indietro rispetto alla concorrenza, dal momento che Xiaomi 13 avrà una fotocamera da 200 MP e che lo stesso vale anche per Samsung Galaxy S23 Ultra.

Infine, come ciliegina sulla torta, Digital Chat Station ha anche spiegato che OnePlus 11 avrà un sistema triple-lens composto da un sensore principale da 50 MP, da un ultra-grandangolo da 48 MP e da un teleobiettivo da 32 MP. Pare dunque che OnePlus 11 avrà una fotocamera peggiore di quella di OPPO Find X6, mentre non è chiaro se anche il nuovo top di gamma OnePlus avrà una NPU MariSilicon X sotto la scocca.