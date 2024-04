Fotocamera Digitale a un prezzo RIDICOLO: sta andando a RUBA!

Fotocamera Digitale Nicamery è ideale sia per i professionisti che per quanti sono alle prime armi e vogliono scoprire il gusto di scattare foto da una macchina fotocamera e non da uno smartphone. Oggi puoi prenderla scontata al 20%, pagandola così solo 51,99 euro.

Questa fotocamera digitale è in grado di catturare immagini da 44MP e video HD da 1080P. Piccola e compatta, si può anche mettere in tasca grazie alle dimensioni slim e compatte.

La fotocamera è dotata di due batterie di ricarica che possono essere sostituite in qualsiasi momento.

E stata progettata soprattutto per i principianti della fotografia, anche per i più piccoli. Anche per i bambini piccoli è facile capire l'uso della fotocamera. Possono divertirsi anche le persone più anziane.

Supporta lo zoom digitale 16X ed è possibile regolare il pulsante W/T per ingrandire e rimpicciolire le immagini e i video in base alla distanza e alle dimensioni dell'oggetto da riprendere, garantendo così la possibilità di catturare più dettagli.

La luce di riempimento integrata nella fotocamera consente di ottenere foto di alta qualità anche in ambienti scarsamente illuminati o bui.

Tantissime le funzioni: come la Face Detection, Smile Detection, Anti-Shake. E ancora, scatto continuo, scatto temporizzato, spegnimento temporizzato e così via.

Include 2 batterie ricaricabili e una scheda SD da 32 GB.

