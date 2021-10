La fotocamera frontale di iPhone 14 Pro avrà un design 'particolare': addio notch?

Sono passate poche settimane dal lancio del nuovo iPhone 13 ma, come da protocollo, sul web si parla già della prossima generazione di smartphone made in Apple. Nello specifico, alcuni render emersi in rete (di cui non possiamo ovviamente garantire l'accuratezza), si soffermano sul design della fotocamera frontale che sarà montata in iPhone 14 Pro.

Come mostriamo nell'immagine presente in calce, secondo il leaker Ben Geskin con iPhone 14 Pro Apple abbandonerà completamente il notch, che già con iPhone 13 è stato ridotto in termini di dimensioni. Contrariamente ai leak su iPhone 14 di qualche giorno fa, infatti, Apple dovrebbe integrare la fotocamera in un foro simile a quello visto su molti smartphone Android, la cui forma ricorda una pillola.

I produttori Android, però, sono soliti spostare le fotocamere di questo tipo sul lato, mentre secondo il render Apple dovrebbe comunque mantenere le lenti centrali.

Ovviamente, un approccio di questo tipo dovrebbe aumentare ulteriormente il rapporto schermo-corpo, che però resterà comunque inferiore a quello degli smartphone Android che utilizzano il punch-hole.

Appare sempre più remota quindi la possibilità che Apple pensioni il Face ID a favore di un lettore per le impronte digitali integrato sotto lo schermo. Dell'eventualità si parla ormai da tempo immemore, ma ancora non ha visto la luce.

