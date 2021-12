Questa fotocamera è grande quanto un granello di sale ma fa foto incredibili

L'avanzamento tecnologico permetterà alla tecnologia che utilizziamo tutti i giorni di "rimpicciolire" sempre di più, permettendo agli scienziati e agli ingegneri di creare congegni sempre più piccoli. Con questo in mente, un team di ricercatori ha creato una fotocamera larga solo mezzo millimetro ma capace di creare opere incredibili.

Il dispositivo è in grado di produrre foto come una fotocamera con un obiettivo 500.000 volte più grande di volume. Per l'uso quotidiano sicuramente potrebbe non essere molto utile, ma lo scopo dei ricercatori dell'Università di Princeton e dell'Università di Washington era quello di creare una tecnologia per trovare problemi medici o come strumento di rilevamento per questi microscopici robot.

La fotocamera - descritta sulla rivista Nature Communications - funziona grazie a una "metasuperficie", un materiale rivestito con 1,6 milioni di perni cilindrici grandi quanto una particella del virus dell'HIV. Ogni perno funziona come una sorta di "antenna ottica" in grado di catturare correttamente tutta la luce riflessa da un oggetto (sapete che esistono telecamere in grado di fotografare un milione di frame al secondo?).

Dopo che la luce raggiunge la metasuperficie, viene quindi elaborata da un algoritmo di elaborazione del segnale (per osservare i risultati, vi invitiamo ad osservare l'immagine a destra in calce alla notizia). "È stata una sfida progettare e configurare queste piccole microstrutture", ha dichiarato l'autore dello studio Ethan Tseng, ricercatore laureato a Princeton.

L'intera configurazione è chiamata Neural Nano-Optics e in futuro sarà migliorata ulteriormente. Solo una parola: incredibile.