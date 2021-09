La fotocamera degli iPhone permetterà di diagnosticare precocemente l'autismo?

Apple starerebbe effettuando delle ricerche sull'utilizzo della fotocamera degli iPhone per trovare sintomi dell'autismo infantile: la notizia arriva a pochi giorni dall'annuncio dell'uso degli Smartwatch Samsung per il monitoraggio del Parkinson, mostrando come le nuove tecnologie stiano contribuendo agli avanzamenti della scienza medica.

Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, Apple vorrebbe sviluppare dei software capaci di registrare e analizzare i comportamenti dei bambini, contribuendo ad una diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico. In particolare, l'obiettivo di Apple è quello di utilizzare la fotocamera interna degli iPhone per analizzare i movimenti facciali dei pazienti e verificare la presenza di comportamenti in linea con l'autismo, come un basso livello di attenzione e la tendenza a distogliere frequentemente lo sguardo dallo schermo.

Il report arriva a qualche mese di distanza dalla conferma da parte di Apple di una ricerca accademica sui sintomi dell'autismo: secondo il giornalista del Wall Street Journal Rolfe Winkler, Apple avrebbe numerosi progetti di ricerca sul cervello umano in corso grazie ad una partnership con la Duke University, tra cui figurerebbe proprio quello sull'autismo, che la casa di Cupertino non renderà pubblico ancora per diversi mesi.

Probabilmente, le ricerche sull'autismo di Apple non si tradurranno in feature per il pubblico, ma troveranno delle applicazioni cliniche e accademiche, come è avvenuto in passato per gli studi legati alla circolazione sanguigna e alla pressione del sangue, che hanno permesso ad Apple Watch di salvare la vita di una donna negli Stati Uniti.