La fotocamera di iPhone 14 sarà incredibile: Apple l'ha pensata per i video in 8K

I rumor relativi ai nuovi smartphone di Cupertino si sono finora concentrati sul punch-hole di iPhone 14 e sulla sua particolare forma "a pillola", che dovrebbe sostituire il notch a cui Apple ci ha abituati fin da iPhone X. Tuttavia, sappiamo ancora poco sulle specifiche tecniche di iPhone 14, in particolare sulla sua fotocamera.

Fortunatamente, un articolo di PhoneArena sembra pronto a cambiare le cose, dandoci interessanti dettagli tecnici sul prossimo device flagship di Cupertino. Anzitutto, il portale spiega che iPhone 14 e 14 Pro avranno un design completamente nuovo, diverso da quello di iPhone 13 e con dei richiami allo storico iPhone 4, come il frame in titanio e i pulsanti tondi per regolare il volume. a questi cambiamenti si aggiungerà poi il punch-hole "a pillola" già trapelato in rete settimane fa.

La novità principale, però, si troverà nella fotocamera di iPhone 14, che infatti riceverà il primo update di rilievo dai tempi di iPhone 6S. In particolare, il prossimo smartphone di Cupertino dirà finalmente addio al sensore principale da 12 MP, sostituendolo con una più prestante lente da 48 MP, mentre il grandangolo e il teleobiettivo rimarranno entrambi da 12 MP.

Cambierà poi anche il design della fotocamera, che dovrebbe dire addio all'alloggiamento "prominente" che caratterizza gli iPhone ormai da qualche anno. Viene però da chiedersi perché Apple abbia deciso di fare il "salto" alla fotocamera da 48 MP con enorme ritardo rispetto agli smartphone Android, che oggi arrivano tranquillamente ai 50 MP, o addirittura ai 108 MP sulle loro lenti principali.

La motivazione, secondo PhoneArena, è la ripresa dei video in 8K, che potrebbe essere importantissima in combinazione con il visore Apple AR, il quale dovrebbe proprio essere dotato di due schermi 8K. Per girare video in 8K è richiesta una fotocamera da almeno 33,2 MP, perciò Apple avrebbe deciso di implementare un sensore più performante proprio per questa ragione.

Tuttavia, non aspettatevi che iPhone 14 scatti foto a 48 MP di default, perché vi sbagliereste: con ogni probabilità, infatti, il telefono scatterà automaticamente fotografie a 12 MP, utilizzano una tecnica nota come "pixel binning" per "concentrare" più pixel di piccole dimensioni in uno solo di area più elevata. Tuttavia, per chi lo desidera ci sarà comunque la possibilità di attivare lo scatto in 48 MP.