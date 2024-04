Fotocamera mirrorless Nikon Z30 al PREZZO PIU' BASSO DI SEMPRE su Amazon

C’è anche spazio per una fotocamera mirrorless tra le offerte di Amazon della giornata odierna. Quest’oggi, infatti, il colosso di Seattle consente di acquistare a prezzo ridotto una fotocamera Nikon.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La Nikon Z30, nel bundle con SD da 64 gigabyte, è disponibile a 582,14 Euro, il 29% in meno rispetto agli 819 Euro di listino. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per lunedì prossimo se si effettua l’ordine entro 6 ore e 32 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Amazon propone anche il pagamento rateale con Cofidis, che permette di scegliere il numero di rate da versare per completarlo.

La fotocamera mirrorless in questione è dotata di un sensore CMOS in formato DX da 20,9 megapixel, ma anche di un monitor touchscreen ad angolazione variabile che facilita la ripresa di vlog in prima persona o selfie. A questo si aggiunge l’autofocus permanente che permette di auto regolare la messa a fuoco.

