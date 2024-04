La fotocamera più grande del mondo è pronta: a cosa potrà mai servire?

È realmente gigantesca. Ha una risoluzione di 3.200 megapixel e pesa 3.000 chilogrammi. Le immagini prodotte dalla fotocamera sono così grandi, che per proiettarle adeguatamente ci vorrebbero 378 televisori 4K ad altissima definizione.

Dopo aver visto nel deserto la fotocamera che scatta una foto ogni 1.000 anni, il dispositivo di cui parliamo oggi si chiama Legacy Survey of Space and Time (LSST) e presto si recherà all’Osservatorio Vera C. Rubin dove fornirà un incredibile aiuto nel rispondere meglio a domande fondamentali sulla natura della materia oscura e dell’energia oscura.

"Con il completamento dell'esclusiva telecamera LSST presso lo Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) e la sua imminente integrazione con il resto dei sistemi dell'Osservatorio Rubin in Cile, inizieremo presto a produrre il più grande filmato di tutti i tempi e la mappa più informativa del cielo notturno mai assemblata", ha affermato Željko Ivezić, professore all'Università di Washington.

Venendo ad altri succulenti dettagli, la fotocamera ha due obiettivi. Come potete osservare al seguente link, il primo è largo "solo" 1,5 metri, il che lo rende l'obiettivo più grande mai costruito per tale scopo. Il secondo è largo 90 centimetri.

Per quanto concerne il piano focale, è composto da 201 sensori CCD, simili a quelli che si trovano in una normale fotocamera digitale. Ogni pixel è invece largo 10 micron. Le prestazioni? Ovviamente, sorprendenti.

"Le sue immagini sono così dettagliate che potrebbe individuare una pallina da golf da circa 25 chilometri di distanza, coprendo una fascia di cielo sette volte più ampia della Luna piena. Queste immagini, con miliardi di stelle e galassie, aiuteranno a svelare i segreti dell’Universo", ha affermato Aaron Roodman, professore dello SLAC e vicedirettore dell’Osservatorio Rubin e responsabile del programma fotografico.

Venendo infine agli obiettivi principali di un simile dispositivo, non sappiamo ancora se scatterà le foto migliori dell’anno, ma l'Osservatorio Rubin studierà come le galassie sono cambiate nel corso di miliardi di anni, fornendo approfondimenti sull'evoluzione delle galassie stesse e sulla distribuzione della materia oscura.

