Fotocamera professionale Canon EOS R10 APS-C, l'OFFERTA è SCHOCK!

Canon EOS R10 APS-C mirrorless nera + 18-150mm IS STM è una fotocamera professionale straordinaria, in grado di acquisire scatti continui di immagini RAW, JPEG o HEIF, con velocità fino a 15 fotogrammi al secondo. Ma che possono arrivare a 23 fps utilizzando l'otturatore elettronico. Lo sconto è del 20%, quindi puoi pagarla 1.152,99 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Continuiamo a decantare le funzioni di questa straordinaria fotocamera Canon. E' in grado di inseguire il soggetto all'interno del fotogramma, regolando continuamente la messa a fuoco e l'esposizione in risposta al cambiamento della scena. Dunque, avrai ottime immagini anche in movimento.

Le prestazioni non si perdono anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie al sensore da 24;2 megapixel che offre un equilibrio ottime tra dettagli, velocità e prestazioni.

Con una sensibilità fino a ISO 32000 (estendibile a ISO 51;200), puoi ottenere più dettagli e meno rumore durante le riprese al buio.

Inoltre, il flash integrato offre ancora più di luce quando serve davvero La fotocamera EOS R10 consente di realizzare eccezionali riprese video 4K, con un aspetto stupendo sui display UHD, e permette di ritagliare senza perdite di dettaglio durante l'editing dei progetti Full HD.

La porti con te agevolmente, visto che pesa solo 429 grammi.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!