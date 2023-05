La fotocamera di Samsung Galaxy S23 continua a migliorare: le novità di maggio

A meno di una settimana dall'ultimo aggiornamento per la fotocamera di Samsung Galaxy S23, che ne migliora l'autofocus e le capacità di scatto in bassa luminosità, arriva oggi la conferma che un secondo aggiornamento della fotocamera dei Galaxy S23 è in arrivo nel corso del mese di maggio, portando con sé una feature molto richiesta.

L'aggiornamento è stato svelato da GSMArena, che spiega che sono stati alcuni impiegati Samsung ad annunciarne l'esistenza sui forum della community coreana della compagnia. Secondo GSMArena, l'update attiverà lo zoom 2x per le foto in modalità ritratto su tutti gli smartphone della linea Galaxy S23, dunque Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra.

Fino ad ora, i tre smartphone hanno supportato solo gli zoom 1x e 3x in modalità ritratto, usando per il primo la fotocamera principale posteriore e per il secondo il teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x montato su tutti e tre i device. Lo zoom 2x, invece, non sarà ottico, ma digitale, e sarà ottenuto a partire dalla fotocamera principale con un nuovo algoritmo per migliorare il risultato delle fotografie.

Sempre GSMArena, infine, ha confermato che il nuovo algoritmo si farà strada anche su altri device Samsung dopo i Galaxy S23: nello specifico, esso verrà lanciato in futuro anche su Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra, nonché su Samsung Galaxy Z Fold 4. Sul pieghevole "a portafoglio" del colosso di Suwon, inoltre, dovrebbe essere in arrivo anche una nuova versione dell'app Expert RAW, che permetterà di usare le tre fotocamere dello smartphone anche per l'astrofotografia.